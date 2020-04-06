НБУ сообщил, что сделано за первый месяц карантинных мероприятий

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.

Об этом сообщил регулятор на странице FACEBOOK.

Деньги населения в банках. Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта по 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долл. США – до 9,8 млрд долл. США (-2%). То есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных.

Запас прочности банков. Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долл. США. Почти столько же средств было и месяц назад.

Доступность финуслуг. Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. Приостановлена ​​работа только тех отделений, в которых нет посетителей и которые находятся в недоступных зданиях.

Банки продолжают кредитовать. Кредитование населения пока растет на 27% в годовом измерении. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются.

В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами – это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом – из-за исчерпания средств.

Забота о заемщиках. Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Рост цен. Инфляция в марте оставалась низкой – 2,3%. Правда, цены на отдельные товары росли быстрее, а именно: на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода. Причины просты – ажиотажный спрос и частичное сужение предложения из-за карантина. Однако в апреле они уже постепенно потеряли определяющую роль. В течение последней недели цены на эти товары перестали расти.

Ажиотаж на валютном рынке. Психологические факторы уступили экономическим. На протяжении последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Международные резервы. В «казне» имеется более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости.

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