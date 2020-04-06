НБУ сообщил, что сделано за первый месяц карантинных мероприятий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.
Об этом сообщил регулятор на странице FACEBOOK.
Деньги населения в банках. Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта по 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долл. США – до 9,8 млрд долл. США (-2%). То есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных.
Запас прочности банков. Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долл. США. Почти столько же средств было и месяц назад.
Доступность финуслуг. Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. Приостановлена работа только тех отделений, в которых нет посетителей и которые находятся в недоступных зданиях.
Банки продолжают кредитовать. Кредитование населения пока растет на 27% в годовом измерении. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются.
В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами – это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом – из-за исчерпания средств.
Забота о заемщиках. Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.
Рост цен. Инфляция в марте оставалась низкой – 2,3%. Правда, цены на отдельные товары росли быстрее, а именно: на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода. Причины просты – ажиотажный спрос и частичное сужение предложения из-за карантина. Однако в апреле они уже постепенно потеряли определяющую роль. В течение последней недели цены на эти товары перестали расти.
Ажиотаж на валютном рынке. Психологические факторы уступили экономическим. На протяжении последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте.
Международные резервы. В «казне» имеется более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)Вчера, 13:04 - 3193 16
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Сколько потеряла торговля с начала карантинаВчера, 12:51 - 1374 8
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияОколо часа назад - 373 3
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4336
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 3777 2
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 3324 2
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 208
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1319
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9243 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3640 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7125 34