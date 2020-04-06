ПриватБанк возвращает билеты на поезда вместе с комиссией

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ПриватБанк вернет комиссию за покупку железнодорожных билетов в Приват24 и других онлайн сервисах банка всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на период карантина в стране.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Кто сможет получить полное возмещение:
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