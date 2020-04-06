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ПриватБанк возвращает билеты на поезда вместе с комиссией

ПриватБанк возвращает билеты на поезда вместе с комиссией

ПриватБанк вернет комиссию за покупку железнодорожных билетов в Приват24 и других онлайн сервисах банка всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на период карантина в стране.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кто сможет получить полное возмещение:
 

  • клиенты Приват24 и онлайн кассы bilet.pb.ua;

  • билеты с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года.
     
    Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в Приват24 или через СМС. Сумма комиссии будет зачислена на карту в течение 3-х рабочих дней с момента получения сообщения.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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