Власти Киева ужесточают контроль въезда в столицу

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С 16 апреля в Киеве усилят контроль на постах на всех въездах в город в связи с распространением коронавируса.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По словам мэра, будет введена обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.
“С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя”, — сообщил Кличко.
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