Власти Киева ужесточают контроль въезда в столицу

С 16 апреля в Киеве усилят контроль на постах на всех въездах в город в связи с распространением коронавируса.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, будет введена обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.

“С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя”, — сообщил Кличко.

Справка Finance.ua:

С 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID -19. Затем карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.