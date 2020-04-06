Американцам предложили скидки в автостраховании на $10,5 млрд

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Страховая ассоциация США Insurance Information Institute (III) опубликовала данные о финансовой помощи, предоставленной страховыми компаниями своим клиентам в условиях пандемии Covid-19.
Как сообщает “УкрСтрахование”, 14 страховых компаний США предложили совокупную финансовую помощь на сумму $10,5 млрд в виде возврата премиальных взносов, скидок, дивидендов или отсрочек платежей.
По данным ассоциации, в качестве причины, по которой была предоставлена финансовая помощь, страховщики указали снижение автопробега и, соответственно, снижение количества страховых претензий.
Среди наиболее заметных североамериканских страховщиков — Allstate, которая в течение двух месяцев вернет клиентам по специальной программе около $600 млн.
American Family Insurance планирует вернуть $200 млн клиентам, страховщик Farmers предложил клиентам скидку 25%, а Hanover Insurance Group в течение двух месяцев вернет 15% от суммы взносов по договорам автострахования.
Клиенты MetLife Auto & Home получат 15% скидку в апреле и мае, а Liberty Mutual в дополнение к 15%-ной скидке на автострахование вернет $250 млн.
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