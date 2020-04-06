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Shell решила выйти из совместного энергетического проекта с "Газпром нефтью"

Shell решила выйти из совместного энергетического проекта с "Газпром нефтью"

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выходит из проекта создания совместного предприятия “Меретояханефтегаз” с российской “Газпром нефтью”.

В Shell заявили, что решение обусловлено “негативным воздействием внешних факторов”. Российская сторона подчеркнула, что продолжит разработку активов самостоятельно и планирует до конца года ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

Позиция европейской компании по сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с “Газпром нефтью”, заверили в Shell.

В частности, в марте стороны закрыли сделку о расширении совместного предприятия по разработке группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

Shell и “Газпром нефть” подписали соглашение о создании СП в июне 2019 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что в совместное предприятие войдут Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты оценили геологические запасы проекта в 1,1 млрд тонн нефти.

По материалам Дело
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