Украина рекордно увеличила импорт вина

На фоне распространения коронавируса Украина нарастила импорт вина виноградного на 50%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Так, в январе-марте 2020 года Украина импортировала вина виноградного на 33,6 млн долларов. Тогда как в январе-марте 2019 года этот показатель составил 22,2 млн долларов. Прирост импорта вина Украиной за год составляет 11,4 млн долларов, или на 51%.

Больше всего вина в 2020 году Украина импортировала из Италии — на 9,5 млн долларов. Немало вина Украина завезла из Франции — на 5,5 млн долларов.

Германия поставила Украине вина на 5,4 млн долларов.

При этом экспорт вина за три месяца составил всего 3,9 млн долларов. Таким образом, импорт вина в Украине превышает экспорт в 8 раз, в денежном выражении.

Напомним, что в январе-марте 2019 года Украина экспортировала вина на 2,1 млн долларов.