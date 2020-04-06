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LG анонсировала линейку дизайнерских смартфонов Velvet (фото)

LG анонсировала линейку дизайнерских смартфонов Velvet (фото)

LG раскрыла название будущей линейки и опубликовала качественные рендеры первого аппарата в обновлённом модельном ряду. По заявлению компании, благодаря оригинальному дизайну серия Velvet станет вызовом рынку гаджетов, внешне напоминающих друг друга.

Согласно опубликованным изображениям, новый смартфон LG Velvet получит вытянутый корпус с металлической рамкой, соотношением сторон около 21:9 и скруглёнными углами, а также загнутый по бокам дисплей с отверстием для фронталки в верхнем левом углу.

Вместо привычного блока основной камеры гаджет обзаведётся тремя модулями и LED-элементом, раздельно врезанными в заднюю крышку. Сканер отпечатков пальцев предположительно разместится под поверхностью экрана. Технические характеристики устройства не раскрываются — по слухам, «сердцем» модели станет восьмиядерный процессор Snapdragon 765G.


Фото: 4pda

«Наш новый брендинг отражает текущие тенденции удовлетворения уникальных личных вкусов и эмоций человека с большим акцентом на дизайн. Это более интуитивный подход, который, как мы уверены, найдёт отклик у сегодняшних потребителей и поможет нам создать более чёткую индивидуальность бренда», — заявил старший вице-президент LG Чан Ма.


Фото: 4pda

По данным сетевых информаторов, анонс LG Velvet состоится 15 мая текущего года, цена новинки производителем ещё не объявлена.

По материалам 4pda
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