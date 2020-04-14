В Austrian Airlines прогнозируют, что рынок пассажирских авиаперевозок восстановится не ранее 2023 года

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В Austrian Airlines прогнозируют, что в летнем сезоне 2020 года спрос на пассажирские авиаперевозки составит лишь 25%-50% от уровня 2019 года и вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года.
Австрийская авиакомпания намерена запустить программу реструктуризации и сокращения флота, чтобы подготовиться к работе в новых рыночных условиях. Сейчас парк авиаперевозчика включает 83 самолета.
На данный момент Austrian Airlines проводит переговоры с правительством Австрии, материнской авиакомпанией Lufthansa и другими партнерами о подготовке к возобновлению работы.
«Мир, по которому мы снова начнем летать, будет другим. Люди восстановят путешествия, но экономика, туризм и потребности пассажиров изменятся. Мы готовим авиакомпанию, чтобы справиться с этим вызовом», – заявил глава Austrian Airlines Алексис фон Хенсбрех.
Авиакомпания намерена сохранить работу по транзитной модели с хабом в Вене, выполняя полеты по региональным, среднемагистральным и трансконтинентальным направлениям.
«Наша цель – сохранить как можно больше рейсов и персонала», — добавил Алексис фон Хенсбрех.
Однако то, насколько будет сокращена деятельность авиаперевозчика, еще только оценивается и будет зависеть от развития кризиса. Правительство Австрии уже заявило, что в ближайшее время не стоит ожидать снятия ограничений на путешествия. Сейчас австрийская авиакомпания не выполняет регулярные рейсы. Она приостановила их ночью, 18 марта.
Последние недели авиакомпания сосредоточила свою деятельность на выполнении чартерных рейсов из разных частей света по заказу МИД Австрии для эвакуации австрийских граждан домой.
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