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Как в других странах поддерживают арендаторов и арендодателей во время карантина

Как в других странах поддерживают арендаторов и арендодателей во время карантина

Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, которые были уже приняты правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.

Рейтинг стран в соответствии с уровнем поддержки по пятибалльной шкале, в зависимости от масштаба поддержки, оказываемой по всем категориям, на время составления отчета.

Условия рейтинга. Оценка пять отражает высокий уровень государственной поддержки, ноль – в тех случаях, когда официальная государственная поддержка не предоставлялась либо не объявлялась до сегодняшнего дня.

Прямая государственная поддержка арендаторов и/или арендодателей по коммерческой арендной плате/ипотеке:

  • Только в Нидерландах некоторые банки согласились предоставлять коммерческие ипотечные каникулы арендодателям на срок до 6 месяцев.
  • В Италии, Австрии и Греции правительство предоставило определенную поддержку наиболее уязвимым арендаторам в сегменте торговой недвижимости в виде субсидий на аренду помещений и налоговых льгот.
  • В России только объекты, которые находятся в государственной собственности, получили поддержку в коммерческой аренде и ипотекам.
  • В ОАЭ специальные меры были предприняты в соответствии с потребностями арендаторов в некоторых свободных зонах Дубая, одновременно правительство Абу-Даби предусмотрело 20% скидку на арендную плату для большинства наиболее уязвимых секторов: торговой недвижимости, F&B, туризма и развлечений.

  • Во Франции, Великобритании и Германии были приняты новые законы о COVID-19 во избежание расторжения договоров аренды за неуплату арендной платы на период карантина. В Великобритании и Германии такие законы распространяются и на сегмент жилой недвижимости. К тому же, правительство Великобритании поддерживает банки для решения отсрочки платежей по ипотеке на 3 месяца; похожий выборочный подход был применен в Финляндии и России.
  • Греция предоставляет поддержку работникам наиболее уязвимых компаний, с соответствующим снижением арендной платы за жилье на 40% в течение двух месяцев.

Справка Finance.ua:

В «антикризисном» законе № 540-ІХ говорится, что на время карантина наниматель «может быть освобожден» от платы за пользование имуществом согласно части 6 ст. 762 ГКУ.

  • Если ваша деятельность на время карантина значится в списке запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ, не платить арендную плату удастся только по договоренности сторон.
  • Как это сделать: подготовить письменное обращение арендодателю, где объяснить невозможность ведения деятельности, ссылаясь на указанные выше нормы. Письменно закрепить договоренности путем внесения изменений в договор об аренде.

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По материалам Finance.UA
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