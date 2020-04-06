Как в других странах поддерживают арендаторов и арендодателей во время карантина

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Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, которые были уже приняты правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.
Рейтинг стран в соответствии с уровнем поддержки по пятибалльной шкале, в зависимости от масштаба поддержки, оказываемой по всем категориям, на время составления отчета.
Условия рейтинга. Оценка пять отражает высокий уровень государственной поддержки, ноль – в тех случаях, когда официальная государственная поддержка не предоставлялась либо не объявлялась до сегодняшнего дня.
Прямая государственная поддержка арендаторов и/или арендодателей по коммерческой арендной плате/ипотеке:
В «антикризисном» законе № 540-ІХ говорится, что на время карантина наниматель «может быть освобожден» от платы за пользование имуществом согласно части 6 ст. 762 ГКУ.
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