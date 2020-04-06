Как в других странах поддерживают арендаторов и арендодателей во время карантина

Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, которые были уже приняты правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.

Рейтинг стран в соответствии с уровнем поддержки по пятибалльной шкале, в зависимости от масштаба поддержки, оказываемой по всем категориям, на время составления отчета.

Условия рейтинга. Оценка пять отражает высокий уровень государственной поддержки, ноль – в тех случаях, когда официальная государственная поддержка не предоставлялась либо не объявлялась до сегодняшнего дня.

Прямая государственная поддержка арендаторов и/или арендодателей по коммерческой арендной плате/ипотеке:

Только в Нидерландах некоторые банки согласились предоставлять коммерческие ипотечные каникулы арендодателям на срок до 6 месяцев.

В Италии, Австрии и Греции правительство предоставило определенную поддержку наиболее уязвимым арендаторам в сегменте торговой недвижимости в виде субсидий на аренду помещений и налоговых льгот.

В России только объекты, которые находятся в государственной собственности, получили поддержку в коммерческой аренде и ипотекам.

В ОАЭ специальные меры были предприняты в соответствии с потребностями арендаторов в некоторых свободных зонах Дубая, одновременно правительство Абу-Даби предусмотрело 20% скидку на арендную плату для большинства наиболее уязвимых секторов: торговой недвижимости, F&B, туризма и развлечений.