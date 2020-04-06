0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Штрафы за превышение скорости (инфографика)

Штрафы за превышение скорости (инфографика)

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/ч. (Список улиц)

О том, какие штрафы могут ожидать автомобилистов за превышение скорости, пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

В Киеве и Киевской области запустили видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.


Инфографика: “Дорожный адвокат”

Мои Fiнансы:

Как работает система видеофиксации:

  • камера фиксирует превышение скорости;
  • патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номер автомобиля;
  • после этого выписывается административный протокол;
  • этот протокол через “Укрпочту” доставляется нарушителю;
  • если за рулем был не владелец машины, он может сообщить лицу, доверившему авто, о необходимости уплаты штрафа.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.