Штрафы за превышение скорости (инфографика)

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С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/ч. (Список улиц)
О том, какие штрафы могут ожидать автомобилистов за превышение скорости, пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.
В Киеве и Киевской области запустили видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.
Инфографика: “Дорожный адвокат”
Как работает система видеофиксации:
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