Штрафы за превышение скорости (инфографика)

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/ч. (Список улиц)

О том, какие штрафы могут ожидать автомобилистов за превышение скорости, пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

В Киеве и Киевской области запустили видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.



Инфографика: “Дорожный адвокат”

Мои Fiнансы:

Как работает система видеофиксации:

камера фиксирует превышение скорости;

патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номер автомобиля;

после этого выписывается административный протокол;

этот протокол через “Укрпочту” доставляется нарушителю;