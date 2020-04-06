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Ущерб глобальной экономике от пандемии составят более $5 трлн – Bloomberg

Ущерб глобальной экономике от пандемии составят более $5 трлн – Bloomberg

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит.

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Отмечается, что мир сейчас погружается в глубочайшую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию правительства закрылась большинство бизнесов, а люди остаются дома.

Хотя спад, по прогнозам, будет недолгим, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.

Отмечается, что сейчас перед политиками стоит сверхзадача не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

“Траектория имеет огромное значение”, – сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно в 5 триллионов долларов. “Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, которая будет действовать во второй половине года и в 2021 году”, – сказала она.

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Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в $5,5 трлн или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

По материалам Економічна Правда
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