Украина с 15 апреля вводит 65%-ную спецпошлину на импорт российского угля

Специальная пошлина в размере 65% на импорт в Украину российского угля вводится с 15 апреля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №261 от 18 марта.

Спецпошлина не вводится для угля марки “А” (антрацит), битуминозного угля и коксующегося угля для металлургической промышленности, а также угля марки “Т” (тощий) для производителей электрической и тепловой энергии. Пошлина на импорт электрической энергии не вводится, хотя ее анонсировали на заседании Кабмина.

Аналитики называли главным бенефициаром этого решения правительства холдинг ДТЭК Рината Ахметова, который добывает почти 90% энергетического угля в Украине.

Принятый Кабмином документ вносит изменения в правительственное постановление №624 от 17 июля 2019 года, которым была введена спецпошлина на российское дизтопливо (4%) и сжиженный газ (3%).

По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украину. За первые два месяца этого года было импортировано каменного угля и антрацита на $338,01 млн, в том числе из Российской Федерации – на $207,22 млн.