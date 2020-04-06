В марте Ощадбанк выдал кредитов клиентам МСБ на 623 миллиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В марте 2020 года Ощадбанк выдал малому и среднему бизнесу кредитов на 623 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“В течение марта 2020 года банк выдал клиентам МСБ кредитов на общую сумму 623 млн грн, в том числе 246 новых кредитов на общую сумму 211 млн грн. Значительная часть заемщиков – клиенты агропромышленного комплекса”, – говорится в сообщении.
Продолжается кредитование по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». За 2 месяца предпринимателям выдано более 100 кредитов на сумму 70 млн грн.
Кредитный портфель сегмента микро-, малого и среднего бизнеса растет и составляет почти 6,2 млрд грн, прирост за март составил 0,3 млрд грн. Объем пассивов клиентов ММСБ с начала марта увеличился на 1,5 млрд. грн. и составляет 25,7 млрд. грн.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 887 14
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 2123 11
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц3 ч. назад - 475 4
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)3 ч. назад - 4861
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 4216 3
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 3362
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4672 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2735
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5848 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19339 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1346