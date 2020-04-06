В марте Ощадбанк выдал кредитов клиентам МСБ на 623 миллиона

В марте 2020 года Ощадбанк выдал малому и среднему бизнесу кредитов на 623 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“В течение марта 2020 года банк выдал клиентам МСБ кредитов на общую сумму 623 млн грн, в том числе 246 новых кредитов на общую сумму 211 млн грн. Значительная часть заемщиков – клиенты агропромышленного комплекса”, – говорится в сообщении.

Продолжается кредитование по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». За 2 месяца предпринимателям выдано более 100 кредитов на сумму 70 млн грн.

Кредитный портфель сегмента микро-, малого и среднего бизнеса растет и составляет почти 6,2 млрд грн, прирост за март составил 0,3 млрд грн. Объем пассивов клиентов ММСБ с начала марта увеличился на 1,5 млрд. грн. и составляет 25,7 млрд. грн.

Справка Finance.ua:

Кабмин усовершенствовал механизм госпрограммы «Доступные кредиты«5-7-9%», в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.

С 1 марта, Государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» включает дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволяет решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

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