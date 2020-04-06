Карантин вызвал проблемы у ряда аграриев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Часть сельхозпроизводителей могут не вернуть кредиты.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Финансирование аграриев в условиях карантина: кредитовать нельзя заморозить», проведенного «Финансовым клубом».
«Появились клиенты, которые у нас уже просят отсрочку платежа либо реструктуризацию, поскольку в их случае есть определенные проблемы», – рассказала заместитель главы правления банка «Львов» Наталия Осадчий.
Такие случаи фиксирует и Кредобанк. «Есть клиенты, которые просят каникулы или изменение графиков», – отметил исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев.
Коллеги по рынку сообщили ему, что «у аграриев очень ухудшилась дисциплина по выплате кредитов, и этот сегмент серьезно страдает», но ухудшение платежной дисциплины непосредственно в Кредобанке пока еще незначительное.
«Сезонно кредитный портфель в Кредобанке на конец года падает на 40%, и в момент максимального падения погашаются хорошие кредиты, а остается часть тех, кто не может обслуживать, поэтому доля проблемных сезонно растет к концу года. Самый худший пиковый показатель проблемной задолженности был до 5%. Сейчас ситуация меняется, поскольку портфель начал динамично расти. Некоторые из тех аграриев, кто имел сложности, прошли реструктуризацию. И в целом показатель проблемности – 2-2,5% от портфеля. Мы наблюдаем ухудшение финансового состояния заемщиков, но оно абсолютно в приемлемых рамках», – считает господин Заиграев.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 2123 11
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц3 ч. назад - 492 4
Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля - Кличко (видео)Вчера, 16:01 - 995 4
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)3 ч. назад - 4861
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 4216 3
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 3362
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4672 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2735
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5848 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19339 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1346