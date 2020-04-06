Карантин вызвал проблемы у ряда аграриев

Часть сельхозпроизводителей могут не вернуть кредиты.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Финансирование аграриев в условиях карантина: кредитовать нельзя заморозить», проведенного «Финансовым клубом».

«Появились клиенты, которые у нас уже просят отсрочку платежа либо реструктуризацию, поскольку в их случае есть определенные проблемы», – рассказала заместитель главы правления банка «Львов» Наталия Осадчий.

Такие случаи фиксирует и Кредобанк. «Есть клиенты, которые просят каникулы или изменение графиков», – отметил исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев.

Коллеги по рынку сообщили ему, что «у аграриев очень ухудшилась дисциплина по выплате кредитов, и этот сегмент серьезно страдает», но ухудшение платежной дисциплины непосредственно в Кредобанке пока еще незначительное.

«Сезонно кредитный портфель в Кредобанке на конец года падает на 40%, и в момент максимального падения погашаются хорошие кредиты, а остается часть тех, кто не может обслуживать, поэтому доля проблемных сезонно растет к концу года. Самый худший пиковый показатель проблемной задолженности был до 5%. Сейчас ситуация меняется, поскольку портфель начал динамично расти. Некоторые из тех аграриев, кто имел сложности, прошли реструктуризацию. И в целом показатель проблемности – 2-2,5% от портфеля. Мы наблюдаем ухудшение финансового состояния заемщиков, но оно абсолютно в приемлемых рамках», – считает господин Заиграев.

Справка Finance.ua:

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