Немецкая экономика во втором квартале может обвалиться почти на 10%

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Экономике Германии, крупнейшей в ЕС, прогнозируют обвал во втором квартале на 9,8%.
Об этом сообщили в среду ведущие аналитические центры Германии, передает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters.
Это падение будет более чем в два раза сильнее того, что наблюдалось в первом квартале 2009 года, во время мирового финансового кризиса.
Германия уже несколько недель находится в состоянии изоляции. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие несущественные предприятия были закрыты, и многие компании прекратили производство, чтобы способствовать замедлению распространения болезни.
“Вполне вероятно, что кризис затянется дольше, чем ожидалось, и приведет к замораживанию производства”, – сказал Тимо Воллмерсхойзер, экономист института Ifo, одного из аналитических центров, которые приняли участие в подготовке доклада.
“При таком сценарии рецессия будет глубже, а восстановление – медленным. Кроме того, правительству будет сложнее предотвратить банкротство предприятий”, – добавил он.
Ведущие экономические исследовательские институты заявили, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% с января по март.
“Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии”, – заявили институты, чьи прогнозы лежат в основе экономических прогнозов правительства. В своих прогнозах они учли значительный риск ухудшения ситуации.
Институты заявили, что беспрецедентный пакет помощи в 750 млрд евро, одобренный в прошлом месяце для смягчения экономических последствий кризиса, приведет к тому, что соотношение долга к объему производства Германии возрастет до 70% в этом году с примерно 60% до начала вспышки.
Министр финансов Олаф Шольц, который пообещал предоставить дополнительные стимулы после пандемии, сказал, что коэффициент долга Германии может достичь 75%.
Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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