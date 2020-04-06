0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Немецкая экономика во втором квартале может обвалиться почти на 10%

Немецкая экономика во втором квартале может обвалиться почти на 10%

Экономике Германии, крупнейшей в ЕС, прогнозируют обвал во втором квартале на 9,8%.

Об этом сообщили в среду ведущие аналитические центры Германии, передает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters.

Это падение будет более чем в два раза сильнее того, что наблюдалось в первом квартале 2009 года, во время мирового финансового кризиса.

Германия уже несколько недель находится в состоянии изоляции. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие несущественные предприятия были закрыты, и многие компании прекратили производство, чтобы способствовать замедлению распространения болезни.

“Вполне вероятно, что кризис затянется дольше, чем ожидалось, и приведет к замораживанию производства”, – сказал Тимо Воллмерсхойзер, экономист института Ifo, одного из аналитических центров, которые приняли участие в подготовке доклада.

“При таком сценарии рецессия будет глубже, а восстановление – медленным. Кроме того, правительству будет сложнее предотвратить банкротство предприятий”, – добавил он.

Ведущие экономические исследовательские институты заявили, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% с января по март.

“Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии”, – заявили институты, чьи прогнозы лежат в основе экономических прогнозов правительства. В своих прогнозах они учли значительный риск ухудшения ситуации.

Институты заявили, что беспрецедентный пакет помощи в 750 млрд евро, одобренный в прошлом месяце для смягчения экономических последствий кризиса, приведет к тому, что соотношение долга к объему производства Германии возрастет до 70% в этом году с примерно 60% до начала вспышки.

Министр финансов Олаф Шольц, который пообещал предоставить дополнительные стимулы после пандемии, сказал, что коэффициент долга Германии может достичь 75%.

Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.