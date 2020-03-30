Кабмин собирается продлить карантин до начала мая

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Карантинные меры в Украине, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего будут продолжены до начала мая.
Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване. Поэтому экономику нужно будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях. Акцентирую, что на протяжении апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет соблюдаться до установленного ранее 24 апреля. Скорее всего он будет продолжен до начала мая”, — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.
“Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве”, — отметил Шмыгаль.
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