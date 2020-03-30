Редкую Ferrari с минимальным пробегом выставили на аукцион (фото)

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В 2010-м году Ferrari выпустила модель 599 Gran Turismo Omologata, которая стала всего лишь третьей машиной с шильдиком GTO. Перед ней такой чести удостаивались легендарные 250 GTO из 1960-х и 288 GTO из 1980-х. В общей сложности свет увидело всего 599 таких машин, что делает их в достаточной степени редкими.
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Однако 599 GTO, которая появилась на сайте аукциона Mecum Auctions, является еще более редкой. Во-первых, потому что относится к моделям, которые выпускались для рынка США. А таких автомобилей выпустили в количестве 125 машин. Во-вторых, потому что с 2011-го года, в котором эта конкретная 599-я выехала из завода, она проехала всего 270 километров.
Это означает, что ее владелец изначально относился к машине как к бизнес-вложению, и сохранил ее в отличном первозданном состоянии. То есть у автомобиля “родные” окраска Rosso Corsa и желто-коричневый салон. Также на автомобиле есть значок “Ferrari 31 Formula 1 World Titles”, а также вышитые на подголовниках лого Prancing Horse.
Фото: autocentre.ua
А еще хорошо сохранившаяся Ferrari 599 GTO – это автомобиль, чьи технические характеристики впечатляют и сейчас. До сотни эта модель разгоняется всего за 3,35 секунды, а до максимальной скорости в 335 километров в час – за 9,8. Такие цифры стали возможны благодаря двигателю V12 объемом 6 литров, который выдает 661 лошадиную силу и обеспечивает 620 ньютон-метров крутящего момента.
Фото: autocentre.ua
По сравнению с 599 GTB, передачи здесь переключаются вдвое быстрее. Стоит отметить, что пока эта Ferrari 599 GTO не выставлена на продажу – это произойдет в июне, а значит цена лота неизвестна. Однако откладывать деньги на торги стоит уже сейчас. Ведь, к примеру, похожая Ferrari, но с пробегом в 2 229 километров, стоит 700 000 долларов.
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