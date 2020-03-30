Перепись населения могут отложить - Немчинов объяснил причины

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Идея цифровой переписи населения имеет право на существование, однако классическая перепись должна быть. Пока не ясно, будут ли у государства средства провести ее в этом году.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью интернет-изданию “UA-Times”.
“Есть несколько сценариев реализации. В том числе, Дмитрий Дубилет (экс-министр Кабмина. – Ред.) предлагал провести цифровую перепись. Она тоже имеет право на существование. Но классическая перепись, о которой говорят демографы и социологи, должна быть. Но это действительно серьезные средства. Я не готов сказать, готово ли сейчас государство, по крайней мере в этом году, расходовать средства. К тому же, ее цикл подготовки достаточно длительный”, – отметил Немчинов.
Министр убежден, что “окно возможностей” для проведения переписи в ближайшее время уже упустили. “Для того, чтобы провести перепись в 2020, даже в 2021 году, мы в марте должны запустить этот процесс”, – подчеркнул чиновник.
В то же время он рассказал, что общался с руководителем Госстата Игорем Вернером и убежден, что тестовая оценка имеющегося населения была проведена “достаточно качественно и на интересной основе”. При этом, Немчинов добавил, что погрешность довольно существенная, хотя и в пределах статистической.
“То есть оценка имеющегося населения проведена достаточно хорошо. Это не снимает с нас вопрос полноценной переписи населения. Это требования Организации Объединенных Наций. Это требование правящей партии”, – отметил министр.
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