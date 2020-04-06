Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX (инфографика)

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К концу марта значительно вырос спрос на бытовую химию. Также пользователи начали проявлять активный интерес к фитнесу, игровым приставкам и стали чаще искать двухколесный транспорт.
Об этом свидетельствует аналитика платформы OLX по уникальным пользователям, которые откликались на объявления.
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