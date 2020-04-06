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Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX (инфографика)

Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX (инфографика)

К концу марта значительно вырос спрос на бытовую химию. Также пользователи начали проявлять активный интерес к фитнесу, игровым приставкам и стали чаще искать двухколесный транспорт.

Об этом свидетельствует аналитика платформы OLX по уникальным пользователям, которые откликались на объявления.

ТОП категорий в онлайн-шопинге:

  • велосипеды и мотоциклы: новых объявлений о продаже велотранспорта за последнюю неделю месяца стало на 23% больше по сравнению с первой, а количество заинтересованных в покупке выросло на 70%. Публикаций о продаже мотоциклов в конце марта стало на 9,5% больше, если сравнивать с его началом, а количество уникальных откликов выросло на треть;
  • товары для фитнеса: хоть количество новых объявлений о продаже таких товаров выросло не слишком значительно – на 3%, но пользователи, наоборот, настроены решительно. За первую неделю марта на товары в этой категории откликались в среднем 3 000 пользователей в день. Но уже во время четвертой это количество выросло примерно до 6 300;
  • бытовая химия: количество уникальных откликов на такие объявления выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца. Кроме того, увеличилось предложение на 13%. Нельзя не отметить и рекордный рост количества новых объявлений: если в начале марта на платформе появлялось в среднем 340 предложений в день, то уже к концу месяца этот показатель достиг 1 150;

  • игры: украинцы начали проявлять больший интерес к игровым приставкам и настольным играм. Желающих приобрести первые стало на 51% больше, а количество новых предложений от продавцов увеличилось на 22%. Тоже не вопрос, ведь новых предложений по сравнению с первой неделей марта на платформе стало на 32% больше. А количество уникальных откликов на объявление по продаже настольных игр выросло на 79%.
  • электроника: рост количества тех, кто хотел бы купить компьютер, комплектующие и телевизор, наблюдался в течение последней недели марта, в сравнении с первой их стало на 14% больше. Ноутбуками тоже начали интересоваться несколько чаще – на 11%;
  • продукты питания тоже вошли в топ популярных категорий: здесь стало почти в 2 раза больше откликов по сравнению со стартом марта. А количество новых предложений выросло на 71%;
  • товары по уходу за собой: в этой категории можно отметить увеличение количества заинтересованных более чем в 2 раза. Растет и количество свежих объявлений: если в начале месяца в этом разделе новых предложений в день становилось на 2 340 больше, то уже в конце эта цифра достигла 4 580;
  • покупки для дома и сада: в конце марта количество уникальных откликов в категории «Дом и сад» выросло на четверть, в то время как количество новых объявлений почти не изменилось. В категории «Строительство и ремонт» объявления стали получать отклики на 22% чаще.
По материалам Finance.UA
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