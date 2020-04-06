Как оформить дарственную

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Подготовкой дарственных на квартиру занимается нотариус. Процедура оформляется госорганами по месту регистрации участников сделки или по месту нахождения недвижимости.
Дарственная отличается от завещания и договора купли-продажи тем, что передает безусловное право собственности на квартиру конкретному лицу. Если человек состоит в браке и впоследствии разведется, другой член семьи не сможет претендовать на долю имущества.
Дарителем и одаряемым могут быть несовершеннолетние лица. В этом случае их интересы должны представлять законные представители – родители, опекуны или усыновители.
Если несовершеннолетний выступает дарителем, необходимо получить письменное согласование на заключение договора дарения от территориального органа опеки и попечительства.
Документы:
Необходимо предоставить нотариусу документы на недвижимость:
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Стоимость дарственной на квартиру в Украине состоит из:
После получения квартиры в собственность одаряемый должен уплатить налог на доходы физических лиц в размере 5% от оценочной стоимости недвижимости и военный сбор в размере 1,5% от оценочной стоимости недвижимости.
Рынок аренды домов по Украине:
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