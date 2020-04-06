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Как оформить дарственную

Как оформить дарственную

Подготовкой дарственных на квартиру занимается нотариус. Процедура оформляется госорганами по месту регистрации участников сделки или по месту нахождения недвижимости.

Дарственная отличается от завещания и договора купли-продажи тем, что передает безусловное право собственности на квартиру конкретному лицу. Если человек состоит в браке и впоследствии разведется, другой член семьи не сможет претендовать на долю имущества.

Дарителем и одаряемым могут быть несовершеннолетние лица. В этом случае их интересы должны представлять законные представители – родители, опекуны или усыновители.

Если несовершеннолетний выступает дарителем, необходимо получить письменное согласование на заключение договора дарения от территориального органа опеки и попечительства.

Документы:

  • паспорта и ИНН дарителя и одариваемого;
  • свидетельство о рождении (если дарение происходит между родственниками первой или второй степени родства);
  • паспорт и ИНН мужа/жены и свидетельство о браке (если недвижимость была приобретена дарителем в браке).

Необходимо предоставить нотариусу документы на недвижимость:

  • документ, удостоверяющий право собственности дарителя на квартиру (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор дарения);
  • технический паспорт на квартиру (его выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на недвижимость, паспорта и ИНН владельца);
  • информационная справка БТИ (необходима, если недвижимость, передаваемая в дар, была приобретена до 2010 года; выдается на основании запроса от нотариуса и документа, удостоверяющего право собственности на квартиру);

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  • справка о составе зарегистрированных лиц в квартире (выдается в Центре предоставления административных услуг по месту нахождения недвижимости);
  • письменное согласование на заключение договора дарения от территориального органа опеки и попечительства (если дарителем выступают родители, опекуны или усыновители от имени несовершеннолетних детей);
  • согласие мужа/жены, заверенное нотариусом (если квартира, передаваемая в дар, находится в общей собственности мужа и жены);
  • оценка стоимости квартиры (выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на квартиру, техпаспорта и выписки из реестра прав собственности, полученной в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество).

Стоимость дарственной на квартиру в Украине состоит из:

  • оплаты услуг нотариуса (~ 4-5 тыс. грн);
  • госпошлины (1% от оценочной стоимости квартиры).

После получения квартиры в собственность одаряемый должен уплатить налог на доходы физических лиц в размере 5% от оценочной стоимости недвижимости и военный сбор в размере 1,5% от оценочной стоимости недвижимости.

Справка Finance.ua:

Рынок аренды домов по Украине:

  • дома в Одесской области подешевели на 10% по сравнению с прошлым кварталом;
  • в Херсонской области в конце 2019 снять дом здесь было на 6% дороже, чем в 1 квартале;
  • дороже обошлось бы пожить на даче или в коттедже в Киевской области — почти 28 000 грн в месяц. По сравнению с 4 кварталом цены выросли на 28%;
  • бюджетными предложениями могут похвастаться Сумская и Харьковская области. Здесь провести время на загородной фазенде можно всего за 2 000 грн в месяц. Более того — по сравнению с прошлым кварталом цены во втором регионе упали на 1 000 грн.
По материалам Finance.UA
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