Как оформить дарственную

Подготовкой дарственных на квартиру занимается нотариус. Процедура оформляется госорганами по месту регистрации участников сделки или по месту нахождения недвижимости.

Дарственная отличается от завещания и договора купли-продажи тем, что передает безусловное право собственности на квартиру конкретному лицу. Если человек состоит в браке и впоследствии разведется, другой член семьи не сможет претендовать на долю имущества.

Дарителем и одаряемым могут быть несовершеннолетние лица. В этом случае их интересы должны представлять законные представители – родители, опекуны или усыновители.

Если несовершеннолетний выступает дарителем, необходимо получить письменное согласование на заключение договора дарения от территориального органа опеки и попечительства.

Документы:

паспорта и ИНН дарителя и одариваемого;

свидетельство о рождении (если дарение происходит между родственниками первой или второй степени родства);

паспорт и ИНН мужа/жены и свидетельство о браке (если недвижимость была приобретена дарителем в браке).

Необходимо предоставить нотариусу документы на недвижимость:

документ, удостоверяющий право собственности дарителя на квартиру (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор дарения);

технический паспорт на квартиру (его выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на недвижимость, паспорта и ИНН владельца);

информационная справка БТИ (необходима, если недвижимость, передаваемая в дар, была приобретена до 2010 года; выдается на основании запроса от нотариуса и документа, удостоверяющего право собственности на квартиру);

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справка о составе зарегистрированных лиц в квартире (выдается в Центре предоставления административных услуг по месту нахождения недвижимости);

письменное согласование на заключение договора дарения от территориального органа опеки и попечительства (если дарителем выступают родители, опекуны или усыновители от имени несовершеннолетних детей);

согласие мужа/жены, заверенное нотариусом (если квартира, передаваемая в дар, находится в общей собственности мужа и жены);

оценка стоимости квартиры (выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на квартиру, техпаспорта и выписки из реестра прав собственности, полученной в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество).

Стоимость дарственной на квартиру в Украине состоит из:

оплаты услуг нотариуса (~ 4-5 тыс. грн);

госпошлины (1% от оценочной стоимости квартиры).

После получения квартиры в собственность одаряемый должен уплатить налог на доходы физических лиц в размере 5% от оценочной стоимости недвижимости и военный сбор в размере 1,5% от оценочной стоимости недвижимости.

Справка Finance.ua:

Рынок аренды домов по Украине:

дома в Одесской области подешевели на 10% по сравнению с прошлым кварталом;

в Херсонской области в конце 2019 снять дом здесь было на 6% дороже, чем в 1 квартале;

дороже обошлось бы пожить на даче или в коттедже в Киевской области — почти 28 000 грн в месяц. По сравнению с 4 кварталом цены выросли на 28%;