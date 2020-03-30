Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19

Коронавирус может жить в аэрозолях до трех часов после аэрозолизации. Примерно столько же вирус остается стабильным на печатной и папиросной бумаге.

Коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться заразным в аэрозолях до трех часов. Об этом сообщили вирусологи Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, опубликовав исследование в журнале The Lancet.

Ученые изучали стабильность вируса в микрокаплях (>5 микрон) и аэрозолях (<5 микрон) при относительной влажности 65% и температуре 21-23°С.

“Мы обнаружили, что жизнеспособный вирус может быть обнаружен в аэрозолях до трех часов после аэрозолизации”, – отметили они.

Примерно столько же – до трех часов, вирус остается стабильным на печатной и папиросной бумаге. На обработанной древесине, картоне и обычной хлопчатобумажной ткани вирус распался на второй день, и до двух-трех дней – на пластике и нержавеющей стали. “Жизнеспособность” коронавируса на нержавеющей стали и пластике: период полураспада ~13 ч на стали и 16 ч на полипропилене.

Ученые подчеркнули, что мытье рук с мылом и социальное дистанцирование – самый простой способ не заразиться.

Ранее в Ухане выявили коронавирус у 15% кошек. Вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но пока нет данных, могут ли кошки заразить людей.