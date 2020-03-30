НБУ не планирует покупать ОВГЗ несмотря на решение Совета

Несмотря на рекомендации Совета Национального банка регулятор отказался от покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом заявил на брифинге заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

«Мы на данный момент не планируем покупать ОВГЗ. На сегодня портфель ОВГЗ Нацбанка довольно значителен, он составляет более 300 млрд грн», – заявил Олег Чурий.

Он отметил, что решение Совета НБУ по этому вопросу – рекомендательное.

Чурий в очередной раз напомнил о неизменной принципиальной позиции правления НБУ по этому вопросу, о невозможности покупки ОВГЗ у банков, что может быть элементом финансирования дефицита госбюджета.

По его словам, Минфин погашает портфель гособлигаций НБУ ежегодно примерно на 12 млрд грн.

Напомним, 31 марта Совет Нацбанка отменил запрет НБУ покупать ОВГЗ и проводить операции, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ.

Ранее Нацбанку было запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом об НБУ, а также финансировать бюджет в любом виде.