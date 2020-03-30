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Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)

Любители офф-роуда ни за что не променяют рамный внедорожник на какой-нибудь современный SUV с «наворотами». Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших рамных внедорожников.

Mitsubishi Pajero

Если вам нужен по-настоящему проходимый и надежный внедорожник, то тогда обратите внимание на Mitsubishi Pajero первого и второго поколения. Потом у Pajero внедорожные качества стали хуже. Pajero второго поколения до сих пор востребован на вторичном рынке.

Nissan Patrol

Последний настоящий японский «Патруль» выпустили в 2010 году. Если вам нужен настоящий внедорожник – присмотритесь к Nissan Patrol от первого до пятого поколения. Это бескомпромиссный рамный внедорожник.

Mercedes G-Class

Хотя Mercedes G-Class можно довольно часто встретить на городских дорогах, он обладает прекрасными внедорожными качествами. Он может преодолеть серьезное бездорожье. Даже его новое поколение, несмотря на современные технологии, сохранило отличную проходимость.

Toyota Land Cruiser 80

Если вы хотите ездить на по-настоящему надежном и всепогодном внедорожнике, то тогда нельзя пропустить Toyota Land Cruiser 80. Его серийное производство закончилось в 1997 году, но он до сих пор смотрится достаточно современно.

Toyota Land Cruiser 70

Компания Toyota выпускает Toyota Land Cruiser 70 с середины 1980-х годов. С тех пор эта модель претерпела минимум изменений. У нее только самая необходимая электроника и простые механизмы. В Land Cruiser 70 – минимум компонентов, которые могут сломаться!

По материалам autonews.ua
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