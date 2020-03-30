0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Уникальный лимузин-самолет выставили на продажу (фото)

Уникальный лимузин-самолет выставили на продажу (фото)

Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу уникальный самолет-лимузин. Об этом сообщается на сайте компании.

Единственный в своем роде Limo-Jet является переоборудованным бизнес-джетом с автомобильными колесами. На его изменения конструкторы потратили 12 лет. Летать аппарат больше не может, но способен легально ездить по дорогам.


Limo-Je

Лимо-джет оснастили бензиновым двигателем V8 GM мощностью 400 лошадиных сил и 28-дюймовыми колесами. Его длина составляет 13 метров, а в комплекте к нему идет пикап Chevrolet 2500 HD с трейлером для его перевозки.


Limo-Je

Салон транспортного средства оснащен 42-дюймовым дисплеем, кожаными диванами, диодной подсветкой и 17-киловаттной акустической системой. Для посадки и высадки пассажиров предусмотрен откидной трап.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.