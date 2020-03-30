Уникальный лимузин-самолет выставили на продажу (фото)

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Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу уникальный самолет-лимузин. Об этом сообщается на сайте компании.
Единственный в своем роде Limo-Jet является переоборудованным бизнес-джетом с автомобильными колесами. На его изменения конструкторы потратили 12 лет. Летать аппарат больше не может, но способен легально ездить по дорогам.
Limo-Je
Лимо-джет оснастили бензиновым двигателем V8 GM мощностью 400 лошадиных сил и 28-дюймовыми колесами. Его длина составляет 13 метров, а в комплекте к нему идет пикап Chevrolet 2500 HD с трейлером для его перевозки.
Limo-Je
Салон транспортного средства оснащен 42-дюймовым дисплеем, кожаными диванами, диодной подсветкой и 17-киловаттной акустической системой. Для посадки и высадки пассажиров предусмотрен откидной трап.
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