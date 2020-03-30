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Шмыгаль заявил об отсутствии готовых стратегий перед лицом кризиса

Шмыгаль заявил об отсутствии готовых стратегий перед лицом кризиса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что готовых стратегий перед лицом кризиса не имеет никто.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“Украина учитывает опыт других стран, чтобы предусмотреть возможные последствия пандемии COVID-19. Для этого мы активно общаемся с бизнесом”, – сообщил премьер.

По его словам, в правительстве понимают, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев.

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В то же время правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване.

“Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты. Мы синхронизированы с бизнесом, их советы — это наша дорожная карта спасения экономики”, – подытожил Шмыгаль.

По материалам Finance.UA
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