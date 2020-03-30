0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса

По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса

После спада количества зараженных коронавирусом в Китае фиксируют новую вспышку заболеваний: за последние сутки в стране обнаружили 1600 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга 2 апреля.

“К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысяч случаев в сутки. Из них 7 — уже закончились летальным исходом”, — сообщил Ляшко.

Читайте также: В МВД рассказали, когда ожидают пик эпидемии в Украине

Отметим, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.