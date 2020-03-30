По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса

После спада количества зараженных коронавирусом в Китае фиксируют новую вспышку заболеваний: за последние сутки в стране обнаружили 1600 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга 2 апреля.

“К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысяч случаев в сутки. Из них 7 — уже закончились летальным исходом”, — сообщил Ляшко.

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Отметим, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.