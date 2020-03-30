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Около 4 млн работников во Франции перевели на сокращенный график

Около 4 млн работников во Франции перевели на сокращенный график

Для поддержки бизнеса, который переживает кризис из-за распространения коронавируса во Франции, по государственной программе поддержки около 4 миллионов работников перевели на неполную занятость.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, правительство страны ввело механизм неполной занятости, чтобы помочь бизнесу пережить кризис, образовавшийся из-за пандемии. По этому механизму люди будут получать 70% своей стандартной заработной платы, а государство компенсирует бизнесу средства для зарплат размером до 6927 евро.

Так, сейчас уже один из пяти наемных работников во Франции работает на предприятиях или в компаниях частного сектора по сокращенному графику.

Как отмечается, сейчас во Франции 337 тысяч работодателей подали заявления на 3,6 млн. своих работников, подавляющим большинством являются предприятия малого бизнеса.

По материалам РБК-Украина
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