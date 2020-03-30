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Еврокомиссия предложила направить 100 млрд евро для поддержки бизнеса

Еврокомиссия предложила направить 100 млрд евро для поддержки бизнеса

Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений в четверг, 2 апреля.

Напомним, ранее в Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии. Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.

По материалам Корреспондент.net
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