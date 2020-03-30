Еврокомиссия предложила направить 100 млрд евро для поддержки бизнеса

Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений в четверг, 2 апреля.

Напомним, ранее в Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии. Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.