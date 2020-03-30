0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 254 0

Кому из медиков втрое увеличат оклад: перечень должностей (инфографика)

Кому из медиков втрое увеличат оклад: перечень должностей (инфографика)

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в FACEBOOK.

Отмечается, что начисление доплаты производится уже с марта.

Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года производится доплата:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;

Читайте также: Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон

  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики – семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Справка Finance.ua:

  • Доплаты будут производиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
  • Врачам Киева обеспечили муниципальные надбавки до конца года. Это предусмотрено внесенными Киевсоветом изменениями в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы в части финансирования текущего года.
По материалам Сбербанк КО №2
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.