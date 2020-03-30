Кому из медиков втрое увеличат оклад: перечень должностей (инфографика)

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в FACEBOOK.

Отмечается, что начисление доплаты производится уже с марта.

Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года производится доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

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врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики – семейный врач;

врач-терапевт

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID -19;

-19; сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

Справка Finance.ua:

Доплаты будут производиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID -19.