В Нацбанке объяснили, как действуют "кредитные каникулы"

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Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.
Об этом заявила первый заместитель главы правления Национального банка Екатерина Рожкова во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.
“Мы предусмотрели два этапа реструктуризации. Первый этап реализуется уже сейчас – это кредитные каникулы тем, кто нуждается на период карантина.
Сейчас применяется более простой подход ко всем, кто не имеет дохода или доход сократился значительно сильнее в связи с карантином.
Второй этап – собственно реструктуризация – будет реализован уже после того, как карантин будет окончен, а бизнес начнет возобновлять работу. Здесь уже будут индивидуальные условия продления сроков переноса платежей и прочее”, – сообщила Рожкова.
“Верховная Рада приняла закон, позволяющий отсрочить уплату процентов и тела кредита. Клиенты банков могут проводить консультации относительно путей выплаты процентов и тела кредита. Но займы обязательно надо будет возвращать”, – заявил глава НБУ Яков Смолий.
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