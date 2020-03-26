В Нацбанке объяснили, как действуют "кредитные каникулы"

Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.

Об этом заявила первый заместитель главы правления Национального банка Екатерина Рожкова во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

“Мы предусмотрели два этапа реструктуризации. Первый этап реализуется уже сейчас – это кредитные каникулы тем, кто нуждается на период карантина.

Сейчас применяется более простой подход ко всем, кто не имеет дохода или доход сократился значительно сильнее в связи с карантином.

Второй этап – собственно реструктуризация – будет реализован уже после того, как карантин будет окончен, а бизнес начнет возобновлять работу. Здесь уже будут индивидуальные условия продления сроков переноса платежей и прочее”, – сообщила Рожкова.

“Верховная Рада приняла закон, позволяющий отсрочить уплату процентов и тела кредита. Клиенты банков могут проводить консультации относительно путей выплаты процентов и тела кредита. Но займы обязательно надо будет возвращать”, – заявил глава НБУ Яков Смолий.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

Льготный режим не предусматривает «прощения» долгов – это лишь отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое положение в связи с карантином ухудшилось.

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