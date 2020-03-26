Большое строительство. Укравтодору разрешили взять кредиты под госгарантии

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1 апреля Кабинет Министров утвердил условия привлечения Укравтодором кредитов на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
“Большое строительство должно продолжаться. В условиях противодействия распространению коронавируса, влияющего на государственный бюджет, мы должны найти возможности для дополнительного финансирования дорожных работ. Речь идет о создании рабочих мест и стимулировании предприятий-подрядчиков. Привлечение Укравтодором кредитных средств под государственные гарантии – является одним из таких механизмов”, – заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Правительством утверждены условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Укравтодора:
“Укравтодором будет осуществлена эмиссия процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях: номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн; процентный доход по облигациям – 12,5% годовых и уплачивается ежеквартально; срок обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от ее серии; выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 млрд грн”, – отмечают в Мининфраструктуры.
Утвержден также перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.
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