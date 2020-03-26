Большое строительство. Укравтодору разрешили взять кредиты под госгарантии

1 апреля Кабинет Министров утвердил условия привлечения Укравтодором кредитов на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“Большое строительство должно продолжаться. В условиях противодействия распространению коронавируса, влияющего на государственный бюджет, мы должны найти возможности для дополнительного финансирования дорожных работ. Речь идет о создании рабочих мест и стимулировании предприятий-подрядчиков. Привлечение Укравтодором кредитных средств под государственные гарантии – является одним из таких механизмов”, – заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Правительством утверждены условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Укравтодора:

размер обязательств по возврату внутренних и внешних заимствований Укравтодора не превышает 19,274 млрд грн;

заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по перечню, утвержденному Правительством.

“Укравтодором будет осуществлена эмиссия процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях: номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн; процентный доход по облигациям – 12,5% годовых и уплачивается ежеквартально; срок обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от ее серии; выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 млрд грн”, – отмечают в Мининфраструктуры.

Утвержден также перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.