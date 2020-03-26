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Subaru и Nissan остановили заводы в Японии из-за коронавируса

Subaru и Nissan остановили заводы в Японии из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Subaru с 11 апреля по 1 мая останавливает производство автомобилей на своем заводе в префектуре Гумма.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Причина такого решения – пандемия коронавируса и связанные с ней трудности с поставками комплектующих.

По информации NHK, около 80% автомобилей с завода Subaru идут на экспорт.

Ранее приостановил производство автомобильный завод Nissan в префектуре Фукуока из-за того, что один из сотрудников заразился коронавирусом. Кроме того, в Nissan заявили о планах уволить около 3 тысяч сотрудников на трех заводах в Испании, которые также остановились из-за COVID-19.

По материалам Корреспондент.net
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