Subaru и Nissan остановили заводы в Японии из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Subaru с 11 апреля по 1 мая останавливает производство автомобилей на своем заводе в префектуре Гумма.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Причина такого решения – пандемия коронавируса и связанные с ней трудности с поставками комплектующих.

По информации NHK, около 80% автомобилей с завода Subaru идут на экспорт.

Ранее приостановил производство автомобильный завод Nissan в префектуре Фукуока из-за того, что один из сотрудников заразился коронавирусом. Кроме того, в Nissan заявили о планах уволить около 3 тысяч сотрудников на трех заводах в Испании, которые также остановились из-за COVID-19.