Начисления за коммуналку стали падать

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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе (23,4 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Начиная с января Госстат начал публиковать данные с учетом электроэнергии. В декабря 2019 года был начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).
Таким образом, в феврале было начислено столько же, как и в декабре прошлого года.
www.ukrstat.gov.ua
По данным статистического ведомства, в феврале 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд (100,8% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги:
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