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Начисления за коммуналку стали падать

Начисления за коммуналку стали падать

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе (23,4 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Начиная с января Госстат начал публиковать данные с учетом электроэнергии. В декабря 2019 года был начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).

Таким образом, в феврале было начислено столько же, как и в декабре прошлого года.


www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, в феврале 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд (100,8% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги:

  • на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн, что на 0,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (67 млрд грн);
  • по состоянию на 29 февраля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды – 22,4 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 5,4 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 4,8 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 4,6 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами – 0,9 млрд грн.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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