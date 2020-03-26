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В Слуге народа рассказали, когда могут решить вопрос о продаже земли иностранцам

В Слуге народа рассказали, когда могут решить вопрос о продаже земли иностранцам

Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в “Слуге народа” хотят уже до конца этого года.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель партии Александр Корниенко.

Пока сделать это юридически очень сложно. Закона “О референдуме” в Украине не существует. А значит, нет и правил, которые бы четко регламентировали проведение голосования.

Вместе с тем, говорит Корниенко, определенные наработки по будущему закону уже есть. Проект отправили в парламент на регистрацию, но коронавирус внес в повестку дня свои коррективы.

“Я считаю, что когда карантин закончится, мы сможем вернуться к этому закону. Когда он вступит в действие, можем уже инициировать, в том числе, референдум о допуске на рынок земли иностранцев. Надеюсь, что к следующему году будем иметь ответ народа на этот вопрос”, – сказал глава партии “Слуга народа”.

Закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения Верховная Рада проголосовала в ночь на вторник, 31 марта. Теперь его должен подписать Президент Украины. Рынок земли хотят открыть 1 июля 2021-го года. Пока только для украинцев и украинских компаний.

Справка Finance.ua:

  • В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.
  • Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона о рынке земли.
По материалам Комментарии
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