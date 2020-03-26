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Правила работы отделений Кредобанка в период карантина

Правила работы отделений Кредобанка в период карантина

Кредобанк заботится о вашем здоровье и здоровье своих работников. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в стране и в мире, нам важно придерживаться рекомендованных Министерством здравоохранения правил поведения в период карантина.

Именно поэтому в работе отделений введены некоторые изменения:

  • В режим работы отделений добавлено два технических перерыва: 12:00−12:20 и 14:00−14:20. В это время будет происходить проветривание помещений банка без присутствия клиентов;
  • При общении с работниками банка клиенты должны надеть медицинские или другие защитные маски;
  • В отделении разрешено находиться одновременно определенному количеству клиентов, рассчитанному под каждое отделение отдельно, при условии соблюдения дистанции не менее двух метров друг от друга. Информация о точном количестве лиц в помещении размещена при входе в каждое отделение;
  • В случае если в отделении находится максимально допустимое количество клиентов, остальные должны подождать у входа на расстоянии не менее нескольких метров друг от друга;
  • Банк имеет право отказать в обслуживании в отделении банка клиенту, который имеет явные симптомы коронавирусной инфекции и ОРВИ;
  • Наличие на каждом отделении дезинфекторов для рук, которыми клиент может воспользоваться до или после общения с работником банка;
    Кроме этого, работники отделений Кредобанка ежедневно будут проходить проверку температуры, с целью выявления симптомов заболевания и не будут допускаться к работе в случае наличия таковых. Сотрудники отделений также будут работать в масках и перчатках при необходимости.

Замечаем, что отдельные услуги доступны в дистанционных сервисах Кредобанка, к примеру онлайн-банкинг, платежный портал, это позволит вам избежать неудобств, связанных с походом в отделение.

Напоминаем, что временный режим работы отделений в период карантина — с 10:00 до 16:30. Время работы кассы и проведение безналичных переводов в отделении — с 10:00 до 16:00. Выполнение безналичных переводов клиентов, поступивших в банк через удаленные каналы обслуживания осуществляется с 9:00 до 18:50.

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По материалам Кредобанк
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