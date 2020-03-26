Правила работы отделений Кредобанка в период карантина

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Кредобанк заботится о вашем здоровье и здоровье своих работников. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в стране и в мире, нам важно придерживаться рекомендованных Министерством здравоохранения правил поведения в период карантина.
Именно поэтому в работе отделений введены некоторые изменения:
Замечаем, что отдельные услуги доступны в дистанционных сервисах Кредобанка, к примеру онлайн-банкинг, платежный портал, это позволит вам избежать неудобств, связанных с походом в отделение.
Напоминаем, что временный режим работы отделений в период карантина — с 10:00 до 16:30. Время работы кассы и проведение безналичных переводов в отделении — с 10:00 до 16:00. Выполнение безналичных переводов клиентов, поступивших в банк через удаленные каналы обслуживания осуществляется с 9:00 до 18:50.
Читайте также о работе Кредобанка в период действия карантина.
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