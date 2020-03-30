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Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как "реанимировать" просроченные QR-билеты (инфографика)

Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как "реанимировать" просроченные QR-билеты (инфографика)

Неиспользованные QR-билеты для столичного транспорта, которые стали просроченными в период карантина, можно будет восстановить.

Об этом написал на своей странице Юрий Назаров, глава департамента информационных технологий КГГА.

“Две недели общественный транспорт Киева курсирует в особом режиме. И поэтому многие из вас не смогли использовать свои QR-билеты, так как их срок действия составляет 15 дней. Мы не можем повлиять на ситуацию с карантином. Но хотим, чтобы ваши поездки сохранились и вы обязательно их использовали! Поэтому мы заменим ваши QR-билеты на новые”, – пишет Назаров.

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После снятия ограничений в работе общественного транспорта приобретенные в приложении Kyiv Smart City билеты, срок которых должен истечь во время карантина, снова станут действительными.

А купленные распечатанные билеты пассажиры смогут обменять. Для этого следует направить обращение на почту поддержки E-билета support.ebilet@kyivcity.gov.ua и указать:

  • номер QR-билета или прикрепить его изображение;
  • ФИО владельца;
  • адрес почты, на который будет отправлен новый билет.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
  • 14 марта Кабинет Министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
  • С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
По материалам Finance.UA
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