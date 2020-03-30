Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как "реанимировать" просроченные QR-билеты (инфографика)

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Неиспользованные QR-билеты для столичного транспорта, которые стали просроченными в период карантина, можно будет восстановить.
Об этом написал на своей странице Юрий Назаров, глава департамента информационных технологий КГГА.
“Две недели общественный транспорт Киева курсирует в особом режиме. И поэтому многие из вас не смогли использовать свои QR-билеты, так как их срок действия составляет 15 дней. Мы не можем повлиять на ситуацию с карантином. Но хотим, чтобы ваши поездки сохранились и вы обязательно их использовали! Поэтому мы заменим ваши QR-билеты на новые”, – пишет Назаров.
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После снятия ограничений в работе общественного транспорта приобретенные в приложении Kyiv Smart City билеты, срок которых должен истечь во время карантина, снова станут действительными.
А купленные распечатанные билеты пассажиры смогут обменять. Для этого следует направить обращение на почту поддержки E-билета support.ebilet@kyivcity.gov.ua и указать:
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