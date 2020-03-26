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Польша выиграла дело против "Газпрома" на $1,5 млрд в Стокгольмском арбитраже

Польша выиграла дело против "Газпрома" на $1,5 млрд в Стокгольмском арбитраже

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с “Газпромом” о цене на газ.

Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что Арбитражный суд рассмотрел аргументы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной.

Согласно решению, польская компания будет платить “Газпрому” по новой формуле расчета цены, которая непосредственно связана с ценами на западноевропейском рынке.

Решение суда касается поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

Также в заявлении польской компании говорится, что “Газпром” будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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