Польша выиграла дело против "Газпрома" на $1,5 млрд в Стокгольмском арбитраже

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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с “Газпромом” о цене на газ.
Об этом сообщается на сайте компании.
В сообщении говорится, что Арбитражный суд рассмотрел аргументы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной.
Согласно решению, польская компания будет платить “Газпрому” по новой формуле расчета цены, которая непосредственно связана с ценами на западноевропейском рынке.
Решение суда касается поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.
Также в заявлении польской компании говорится, что “Газпром” будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.
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