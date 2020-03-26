Украина не может не работать полгода, экономику надо запускать - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Об этом он заявил в эфире “Свобода слова” на ICTV.

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“Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, поддержка граждан, оставшихся без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, с учетом динамики распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономических шагах Кабмина.

Справка Finance.ua:

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2,2 млн человек.