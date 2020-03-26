0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 608 0

Украина не может не работать полгода, экономику надо запускать - премьер

Украина не может не работать полгода, экономику надо запускать - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Об этом он заявил в эфире “Свобода слова” на ICTV.

Читайте также: Украинская экономика впадет в рецессию, но потом будет резкое восстановление – ЕБРР

“Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, поддержка граждан, оставшихся без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, с учетом динамики распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономических шагах Кабмина.

Справка Finance.ua:

  • По данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2,2 млн человек.
  • По результатам опроса Американской торговой палаты в Украине, почти треть украинских компаний не могут отпустить больше половины своих сотрудников на удаленную работу на время карантина.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.