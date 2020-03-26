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Рада не поддержала изменения в бюджет

Рада не поддержала изменения в бюджет

Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен, дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен и создать фонд противодействия коронавирусу.

За соответствующее решение проголосовало 223 депутата из 226 необходимых.

Так правительство предлагало уменьшили доходы бюджета на 122,9 миллиарда гривен и создать специальный фонд по борьбе с коронавирусом на 97,1 миллиарда гривен: средства из него планировали тратить на приобретение медицинского оборудования, социальную защиту населения, пополнения резервного фонда.

Кроме этого, Рада отказалась уменьшать расходы на:

  • выплату субсидий (на 8,2 млрд грн);
  • Фонд регионального развития (на 7,5 млрд грн);
  • поддержку и развитие территориальных общин (2,1 млрд грн);
  • выплату социальных пособий (на 1,9 млрд грн путем переноса даты увеличения размера соцпособий с 1 января на 1 июля 2020 года);
  • Фонд энергоэффективности — на 1,6 млрд грн;
  • проведение местных выборов (на 1,2 млрд грн);
  • статистические наблюдения (на 1,2 млрд грн);
  • капитальные расходы центральных органов власти (на 1 млрд грн);
  • строительство и реконструкция аэропорта «Днепропетровск» (на 900 млн грн);
  • расходы на командировки чиновников (на 700 млн грн).

Вместе с тем, правительство планировало увеличить расходы на:

  • пополнение резервного фонда — на 3 млрд грн;
  • выплаты пенсий, надбавок к пенсиям и повышений пенсий — на 19,7 млрд грн;
  • обслуживание государственного долга — на 3,3 млрд грн;
  • выплату зарплат шахтерам — на 1,6 млрд грн.

Соответствующий законопроект депутаты отправили на доработку в бюджетный комитет.

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По материалам hromadske.tv
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