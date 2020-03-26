Рада не поддержала изменения в бюджет

Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен, дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен и создать фонд противодействия коронавирусу.

За соответствующее решение проголосовало 223 депутата из 226 необходимых.

Так правительство предлагало уменьшили доходы бюджета на 122,9 миллиарда гривен и создать специальный фонд по борьбе с коронавирусом на 97,1 миллиарда гривен: средства из него планировали тратить на приобретение медицинского оборудования, социальную защиту населения, пополнения резервного фонда.

Кроме этого, Рада отказалась уменьшать расходы на:

выплату субсидий (на 8,2 млрд грн);

Фонд регионального развития (на 7,5 млрд грн);

поддержку и развитие территориальных общин (2,1 млрд грн);

выплату социальных пособий (на 1,9 млрд грн путем переноса даты увеличения размера соцпособий с 1 января на 1 июля 2020 года);

Фонд энергоэффективности — на 1,6 млрд грн;

проведение местных выборов (на 1,2 млрд грн);

статистические наблюдения (на 1,2 млрд грн);

капитальные расходы центральных органов власти (на 1 млрд грн);

строительство и реконструкция аэропорта «Днепропетровск» (на 900 млн грн);

расходы на командировки чиновников (на 700 млн грн).

Реклама

Вместе с тем, правительство планировало увеличить расходы на:

пополнение резервного фонда — на 3 млрд грн;

выплаты пенсий, надбавок к пенсиям и повышений пенсий — на 19,7 млрд грн;

обслуживание государственного долга — на 3,3 млрд грн;

выплату зарплат шахтерам — на 1,6 млрд грн.

Соответствующий законопроект депутаты отправили на доработку в бюджетный комитет.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫