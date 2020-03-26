Рада не поддержала изменения в бюджет

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Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен, дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен и создать фонд противодействия коронавирусу.
За соответствующее решение проголосовало 223 депутата из 226 необходимых.
Так правительство предлагало уменьшили доходы бюджета на 122,9 миллиарда гривен и создать специальный фонд по борьбе с коронавирусом на 97,1 миллиарда гривен: средства из него планировали тратить на приобретение медицинского оборудования, социальную защиту населения, пополнения резервного фонда.
Кроме этого, Рада отказалась уменьшать расходы на:
Вместе с тем, правительство планировало увеличить расходы на:
Соответствующий законопроект депутаты отправили на доработку в бюджетный комитет.
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