Курс криптовалют: Рынок растет на новостях от Telegram

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 30 марта, растут в цене после того, как компания Telegram попросила суд в США разъяснить, на кого распространяется вынесенный ранее запрет на передачу криптовалюты Gram покупателям.

Ранее суд США поддержал требование обвинения о запрете на передачу Gram первичным покупателям в целях избежания последующей перепродажи криптовалюты, которая не была зарегистрирована в соответствии с законом США о ценных бумагах.

Курс Bitcoin, по данным Libertex, вырос на 1,26% – до 6235 долларов, при капитализации 112,9 млрд долларов.

Ethereum подорожал на 0,57% – до 130,3 доллара, с капитализацией 14,3 млрд долларов.

Litecoin укрепился на 0,23% – до 38,2 доллара, при капитализации 2,4 млрд долларов. XRP подешевел на 2,14% –до 0,1693 доллара.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 117,1 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, на текущей неделе Bitcoin может подорожать до 6300 долларов, Ethereum – до 135 долларов. XRP же при этом подешевеет до 0,16 доллара, Litecoin – до 37 долларов.