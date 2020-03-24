Минздрав пересмотрит условия карантина ввиду высокой заболеваемости трудоспособного населения

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Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации пересмотрит условия карантинных мероприятий по причине высокой заболеваемости COVID-19 среди людей трудоспособного возраста.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в пятницу, 27 марта.
«Мы будем пересматривать подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет значительно велика. Это большая группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши мероприятия и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения, чтобы уменьшить количество зарегистрированных случаев», – отметил Ляшко.
Напомним Министерство здравоохранения создает мобильные бригады при центральных районных больницах, которые будут приезжать к больным с подозрением на COVID-19 для забора материалов для проведения анализов.
Отмечается, что это уменьшит необходимость посещать семейного врача или другие учреждения здравоохранения для того, чтобы сдать анализ.
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