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Porsche и Audi совместно создадут новую платформу PPE41 для электрического кроссовера Porsche Macan (фото, видео)

Porsche и Audi совместно создадут новую платформу PPE41 для электрического кроссовера Porsche Macan (фото, видео)

Недавно Porsche подтвердил, что собирается в ближайшие два года выпустить электрический кроссовер Macan, а сейчас рассказал немного больше подробностей о том, какая именно платформа будет использоваться в новинке.

Как и ожидалось, это совместная разработка Porsche и Audi (оба бренда входят в состав концерна Volkswagen AG) под обозначением PPE41 (Premium Platform Electric), при этом стороны заявили, что Macan будет не единственной моделью, созданной на ее основе.

Интересно, что каждый бренд несет ответственность за проект совместной электрической платформы PPE41 в своем сегменте, что предполагает в том числе и распределение стоимости разработки: две трети берет на себя Audi, отвечающий за платформу, и около трети — Porsche. В то же время Porsche несет всю ответственность за другие платформы, такие как Taycan или Panamera.

Ожидается, что производство новой полностью электрической модели Macan начнется в конце 2022 года, но не исключены и более поздние сроки начала производства.


Фото: Porsche Macan/Porsche

«Audi также запустит электромобиль в этом сегменте. Сейчас мы обсуждаем, имеет ли смысл параллельный запуск обоих электромобилей», — объяснил член совета директоров и руководитель отдела разработок Porsche AG Майкл Штайнер.

Популярные модели Porsche Boxster и Cayman также вскоре появятся на рынке в полностью электрических версиях, но окончательное решение по срокам еще не принято. При этом их будут производить не на платформе PPE41, а на основе иной платформы с собственной архитектурой Porsche. Также рассматривается выпуск других электрических моделей, которые не являются электрическими версиями актуальных моделей (в качестве примера называется кроссовер С-сегмента).

В планах компании Porsche AG до 2030 года предлагать транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания параллельно с переходом на полностью электрические модели. Наряду с этим компания развивает и направление подключаемых гибридов, так как такие модели отличаются высоким спросом и наличием налоговых льгот.

По материалам ITC.ua
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