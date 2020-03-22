Более 3 миллионов американцев потеряли работу за неделю из-за коронавируса

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Число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло до рекордных 3,28 млн, поскольку жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели страну к внезапной остановке, вызвав волну увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.
В еженедельном отчете по заявкам на пособие по безработице, опубликованном в четверг, есть наглядные свидетельства разрушительного воздействия коронавируса на экономику, что вынудило Федеральный резерв предпринять чрезвычайные шаги, а Конгресс США – собрать рекордный пакет стимулирующих мер на 2 трлн долларов.
Экономисты говорят, что экономика уже находится в рецессии. Еженедельные заявки – самый показательный индикатор рынка труда.
Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда вирус будет взят под контроль. По прогнозу Пауэлла это может произойти во второй половине года.
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