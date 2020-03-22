В МФО возрастет количество отказов в выдаче займов

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В связи с карантинными мерами и остановкой многих бизнесов сложностей с выплатой по быстрым займам никак не миновать.
Такое мнение высказал Finance.ua директор ШвидкоГроші Александр Холод.
По его словам, после отмены штрафов и пени единственная доходная часть по кредитам – проценты.
“В это сложное время мы вынуждены выдавать кредиты только самым надежным и проверенным клиентам. Мы не готовы брать на себя риск невозврата или сбора задолженностей, которые никаким образом не влияют на нашу доходную часть. Все фактически замораживается на время карантина”, – сообщает Холод.
МФО, чтобы обезопасить себя, делают ставку на постоянных и проверенных клиентов, которых нужно поддержать.
“Большую часть из них мы переводим в онлайн, – объясняет Александр Холод. – Но не все клиенты могут перейти на такой способ выдачи и оплаты кредита. У некоторых, например, нет компьютера или смартфона, они не могут воспользоваться теми или иными банковскими сервисами. Такие клиенты на сегодня остались фактически перед закрытыми дверями наших отделений. Поэтому мы очень ждем момента, когда сможем вернуться к нормальной работе”.
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