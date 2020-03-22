Золото за день подорожало максимальными темпами за 10 лет

Ралли на рынке драгоценных металлов продолжается, дневной рост цен на золото 24 марта вновь побил рекорды.

Об этом пишет MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на бирже Comex подскочили на 93,2 доллара, или на 6%, и на закрытие торгов составляли 1660,8 доллара за унцию.

В долларовом выражении это самый значительный подъем за одну сессию всю истории наблюдений (с ноября 1984 года), а в процентном – с марта 2009 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По итогам торгов в понедельник были зафиксированы сопоставимые темпы роста – на 84,7 доллара за унцию, или на 5,7%.

Поддержку рынку оказала новость об остановке аффинажных заводов Valcambi, Argor Heraeus и PAMP в Швейцарии, на долю которых приходится примерно треть мировых поставок.

Valcambi и PAMP заявили, что из-за коронавируса COVID-19 прекращают работу с 23 марта по 29 марта, Argor – до 5 апреля.

Кроме того, ранее власти ЮАР заявили о трехнедельном закрытии всех производств, не относящихся к жизненно важным, с 26 марта. В ЮАР базируются многие крупные производители золота.