Три сценария для экономики Украины - Capital Times

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Из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис. Об этом сообщила консалтинговая компания Capital Times, обновив макроэкономический прогноз для Украины.
Первый сценарий. Украина возобновит сотрудничество с МВФ в 2020 году, а эпидемию COVID-19 удастся укротить до начала III квартала. Нацбанк и Минфин будут продолжать умеренную политику, падение ВВП составит 4%.
Курс Среднегодовой курс доллара вырастет до 30,3 грн (на пике составит 35 грн/долл.), а инфляция – до 10,5%.
Второй сценарий. Пессимистичный сценарий возможен при условии, что сотрудничество с МВФ не возобновится, или если фискальное стимулирование со стороны правительства будет избыточным. Также многое зависит от глубины мирового кризиса. В таком случае ВВП Украины к концу 2020-го может упасть на 10%.
Курс. будет на уровне 32,6 грн, поднимаясь на пиках до 45 грн, инфляция ускорится до 16,5%.
Экономический подъем начнется с IV квартала. – при оптимистическом сценарии. Долларовый ВВП Украины пострадает незначительно (минус 2,8%, или 150 млрд долл.), валютные резервы сохранятся на уровне 20,1 млрд долл.
Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман объяснил:“Сейчас нам говорят, что поборют коронавирус, наверное, только где-то к августу. Но осенью опять осложнятся погодные условия, опять риски гриппа, и, к сожалению, есть высокая вероятность, что то, что мы сейчас переживаем, – это легкая прогулка перед тем, что мы переживем зимой 2021 года, когда на рынок выйдет “коронавирус №2”, мутировавший, может быть, еще с большими осложнениями”, – говорит Эрик Найман.
“Что произошло в мировой экономике, – такое случается раз в сто лет. Мы сейчас находимся в уникальной ситуации. А уникальная ситуация, уникальные кризисы – это еще и уникальные возможности. Поэтому будьте оптимистами. Смотрите на происходящее с позитивной стороны и ищите, как на этом можно заработать”, – посоветовал Эрик Найман.
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