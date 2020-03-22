Правила карантина для автомобильных перевозок

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16 марта Кабинет министров принял постановление, которым введены ограничения на автоперевозки. Запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Исключение – перевозки на легковых автомобилях.
Об этом пишет юридическая компания «Дорожный Адвокат» на странице в FACEBOOK.
Что запрещено:
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Сроки – эти запреты установлены пока до 3 апреля 2020 года, однако с учетом эпидемиологической ситуации они могут быть продолжены.
Штрафы. За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы – от 17 000 грн до 170 000 грн.
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