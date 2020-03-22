Правила карантина для автомобильных перевозок

16 марта Кабинет министров принял постановление, которым введены ограничения на автоперевозки. Запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Исключение – перевозки на легковых автомобилях.

Об этом пишет юридическая компания «Дорожный Адвокат» на странице в FACEBOOK.

Что запрещено:

перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, который выполняет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах в обычном режиме движения;

Читайте также: Проверять самоизоляцию украинцев могут с помощью мобильных операторов

перевозки более 10 пассажиров одновременно в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси;

заезд на территорию автостанций автобусов, выполняющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, и реализацию владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки;

Сроки – эти запреты установлены пока до 3 апреля 2020 года, однако с учетом эпидемиологической ситуации они могут быть продолжены.

Штрафы. За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы – от 17 000 грн до 170 000 грн.

Справка Finance.ua: