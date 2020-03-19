Как будут поддерживать бизнес и людей, потерявших работу (видео)

Как будут поддерживать бизнес и людей, потерявших работу? Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса в результате распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в видео.

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Программа с МВФ. Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику.

Приоритеты программы. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу.

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Дистанционный режим. Он обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.

Справка Finance.ua:

17 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Парламент перенес ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина.

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