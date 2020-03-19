Как будут поддерживать бизнес и людей, потерявших работу (видео)

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Как будут поддерживать бизнес и людей, потерявших работу? Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса в результате распространения коронавируса.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в видео.
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Программа с МВФ. Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику.
Приоритеты программы. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу.
Дистанционный режим. Он обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.
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