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Два способа оплаты коммунальных услуг онлайн

Два способа оплаты коммунальных услуг онлайн

«Центр коммунального сервиса» предлагает 2 способа онлайн-оплаты за потребленные коммунальные услуги, не выходя из дома.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Для соблюдения ограничительных мер, введенных в столице, во избежание скоплений людей и для экономии времени «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) предлагает пользоваться удобными муниципальными онлайн-сервисами для уплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги:

  • личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса»;
  • QR-код, который напечатан на каждом счете-уведомлении.

Как оплатить через личный кабинет:

  • создать учетную запись (добавив фамилию, имя и электронный адрес);
  • добавить объект (квартиру или несколько – например для помощи при уплате старшим соседям, бабушкам, дедушкам);
  • оплатить удобным способом из представленного перечня. В частности, владельцы «карты киевлянина» могут оплатить услуги без комиссии.

Чтобы оплатить потребленное через QR-код, нужно:

  • установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;
  • ввести номер телефона и адрес;
  • нажать «Оплатить», воспользовавшись «картой киевлянина» для оплаты без комиссии.

С помощью этих сервисов можно рассчитаться как за все услуги вместе, так и за любую отдельно.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики планируют за счет повышения социальных льгот покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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