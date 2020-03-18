Два способа оплаты коммунальных услуг онлайн

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«Центр коммунального сервиса» предлагает 2 способа онлайн-оплаты за потребленные коммунальные услуги, не выходя из дома.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Для соблюдения ограничительных мер, введенных в столице, во избежание скоплений людей и для экономии времени «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) предлагает пользоваться удобными муниципальными онлайн-сервисами для уплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги:
Как оплатить через личный кабинет:
Чтобы оплатить потребленное через QR-код, нужно:
С помощью этих сервисов можно рассчитаться как за все услуги вместе, так и за любую отдельно.
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