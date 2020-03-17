НБУ видит развертывание мирового кризиса

Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит развертывание кризиса.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, индексы акций ведущих мировых бирж очень сильно снижаются, а рынок корпоративных ценных бумаг находится под значительным стрессом. Кроме того, валюты практически всех стран, в том числе и развитых, девальвируют, ослабляются по отношению к доллару.

“Мы видим, что происходит определенное развертывание кризиса”, – сказал он.

Кроме того, на брифинге глава НБУ Яков Смолий рассказал о контактах НБУ с коллегами из Европейского центрального банка, Федеральной резервной системы, Международного валютного фонда.

“Мы обмениваемся информацией фактически онлайн по тем мерам и решениям, которые они принимают, и лучшие практики будем использовать в своей работе”, – добавил Смолий.

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